Närrischer Funken Schwof

Zum siebten Mal veranstaltete die KG Blaue Funken Oberhausen 1965 e.V. den närrischen Funkenschwof im Resonanzwerk Oberhausen. Eine Scharr bunt verkleidete Jecken füllten die Räumlichkeit des Resonanzwerk. Die blauen Funken „schossen“ in ihrem Showtanz „Very Britisch“ ein tänzerisches Feuerwerk ab. In null komma nichts sprang der Funke der Begeisterung auf das Pulbikum über.Es feierte mit der Band Matrix bis in die späte Nacht hinein.