Mein Bericht ist heute vieles:

HILFERUF, WERTSCHÄTZUNG, BITTE UM UNTERSTÜTZUNG UND DANKSAGUNG!!!

Viele Städte/Menschen/Organisationen bieten diese Tage ihre Hilfe und Unterstützung an, und daß obwohl sie selbst vor einer ungewissen Zukunft stehen und nicht wissen wie es weitergeht: MITEINANDER UND FÜR EINANDER TROTZ CORONA.

Ich weiß gar nicht, ob alle Mitmenschen in der jeweiligen Stadt von den dort vorhandenen und unterstützen Hilfsangeboten wissen. Das müssen wir publik machen. Uns gegenseitig informieren und natürlich HELFEN!!!

Ich möchte euch heute zwei Projekte aus Oberhausen vorstellen, die Unterstützung gebrauchen können und zeitgleich etwas Gutes für die Gemeinschaft tun.

Das Vincenzhaus in Oberhausen hat einen Aufruf gestartet. Um seine Bewohner besser schützen zu können, werden Mund-Nase-Masken benötigt. Diese werden aus alten Bettüchern und Stofftaschentüchern hergestellt. Es muss kochfeste Baumwolle sein. Nähanleitungen für diesen Behelf-Mund-Nasen-Schutz findet man im Internet. Wer also Stoffe spenden oder Masken nähen möchte, wendet sich bitte an das Vincenzhaus Oberhausen, Wörthstr. 61, 46045 Oberhausen.

Fertige Masken können auch per Post dort hin geschickt werden.

Natürlich ist dieser selbstgenähte Behelf-Mund-Nasenschutz nicht 100% gleichwertig mit medizinischen Masken, aber er kann das Risiko der Übertragung des Coronavirus reduzieren, da er die Verteilung von Tröpfchen verhindert, die beim Niesen, Husten und Sprechen entstehen.

Ein medizinischer Mund- und Nasenschutz ist derzeit kaum erhältlich, deshalb ist diese selbsthergestellte Alternative eine gute Idee. Gleichzeitig ist er ja auch irgendwie ein Schutz für die Seele. Man hat ein sichereres Gefühl, sich nicht anzustecken.

Benjamin Kohl vom Fitnessstudio "Halle B1" mit dem Standort Quartier 231 in Oberhausen hatte ebenfalls eine tolle Idee, die symbolisch für verantwortungsbewusstes zusammen stehen und handeln gegenüber Mitgliedern, Gästen und Mitarbeitern steht. Er und seine Helfer übernehmen Einkäufe und Erledigungen und liefern an die Tür, falls die Familie mal nicht einspringen kann oder es niemanden gibt, der das tun kann.

Alle, die 65+ sind, zu einer Risikogruppe gehören, sich in Quarantäne befinden oder aus gesundheitlichen Gründen ihr Zuhause nicht verlassen möchten, melden sich bitte unter:

Telefonnummer: 0208/853427

oder

E-Mail: info@halleb1.de

Natürlich dürfen sich auch Menschen melden, die gerne helfen und unterstützen möchten. Die Koordination wird von Benjamin und Stefanie Kohl übernommen.

Eine gute Idee. Daumen hoch.

Allen Helfern und Angeboten in dieser schwierigen Zeit kann man nur DANKE sagen.

GEMEINSAM GEGEN CORONA