„Wenn die Kinder nicht zu mir kommen können, dann gehe ich eben zu den Kindern!“ - Der Styrumer Bürgerverein hat in diesem Jahr dem Wunsch des Nikolaus entsprochen. Die traditionelle Nikolausaktion am 7. Dezember fand nicht vor unseren “Styrumer Dom“ statt, sondern in einer etwas anderen Art und Weise. Ganz vielen Kindern und deren Lehrerinnen und Erzieherinnen konnten wir an diesem Tag eine freudige Überraschung bereiten.

Unser Weg führte uns am frühen Morgen zuerst zur Luisenschule und dort konnte der Nikolaus

240 Schoko-Nikoläuse für die Kinder, die Lehrerinnen und das OGS-Personal überreichen.

Von der Luisenschule aus ging es nur ein kurzes Stück weiter zum St. Joseph-Kindergarten, wo die Kinder den Nikolaus schon bei ihrem Morgenkreis erwarteten. In den 3 Gruppen wurde zur Begrüßung gesungen. Mit dem notwendigen Abstand wurden die Nikolaustüten an 74 Kinder und

12 Erzieherinnen verteilt. Tatkräftig zur Hand gingen dem Nikolaus der Vorsitzende des Styrumer Bürgervereins Hans Gerd Tenoth, der stellvertretende Vorsitzende Dr. Dieter Nachtigall sowie der Geschäftsführer Michael Ossig.

Von dort aus besuchte der Nikolaus den Evangelischen Kindergarten an der Almastraße. Auch dort gab es ein fröhliches Begrüßungslied und eine Gruppe hatte ein Gedicht vorbereitet. 44 Kinder und

6 Erzieherinnen konnten wir dort eine Nikolaustüte übergeben.

Die größte Einrichtung mit 77 Kindern und 18 Erzieherinnen war dann die nächste Station auf unserem Weg durch unseren Stadtteil Styrum, mit dem Besuch des Bewegungskindergartens Grashüpfer auf der Lothringer Straße. Auch dort konnte der Nikolaus von außen an den Gruppentüren die Kinder grüßen und die Nikolaustüten übergeben. Eine Gruppe versammelte sich dann auch vor der Einrichtung für ein Gruppenfoto.

Danach besuchte der Nikolaus noch 7 Kindertagespflege-Einrichtungen auf der Lothringer Straße, der Landwehr und auf der Gotenstraße. Auch dort wurde der Nikolaus herzlich begrüßt und die Kinder hatten viel Freude an der Überraschung.Auch Kinder, die der Nikolaus unterwegs traf, wurden natürlich beschenkt!

So konnten wir in diesem Jahr mehr als 500 Kindern und deren Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen eine Freude machen. Wir haben ganz viel Zuspruch erfahren, der uns sehr gefreut hat. Schließlich war es diesmal eine ganz andere und besondere Nikolausaktion in Styrum. Also mit Abstand, im doppelten Sinn, die beste Möglichkeit die Nikolaus-Tradition zu pflegen!