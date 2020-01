Sessioneröffnung bei der KG Blau-Gelb Vondern 1936 e.V.

Endlich ist es soweit die Weihnachtsfeiertage sind um, somit heißt es für die Karnevalisten auf in die heiße Phase des Karnevals. Das „Feuer“ entfachte die KG Blau -Gelb Vondern e.V. mit der Sessionseröffnung am ersten Freitag im neuen Jahr. Im ausverkauften Haus begrüßte die Gesellschaft die Tollitäten den Stadt Prinz Dirk I. mit seinem Team und seiner Garde, gefolgt vom Stadtkinderprinzenpaar Kai II. und Talina I. und dem noch fast frisch gekürten Dreigestirn der KG Dampf drauf mit Prinz Chris I. und seinem Team. Unter den Gästen sowie den Vertretern des Hauptausschußes befand sich auch Beate Driessen die sicherlich dem einen oder anderen als Trainerin der Tanzgarde der Sterkrader Raben bekannt ist. Sie hatte eine besondere Aufgabe bei dieser Veranstaltung. Beate Driessen verlieh im Auftrag des Bund deutscher Karneval e.V. Raimund Kötters für sein Engagement und der Brauchtumspflege im Oberhausener Karneval und das fünfzig Jahre in seiner Gesellschaft der KG Blau-Gelb Vondern 1936 e.V. den Orden des Bund deutscher Karnevalisten e.V in Gold.