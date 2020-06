Nicht nur der Bereich um den Marktplatz in Schmachtendorf präsentiert sich bienen- und insektenfreundlich, auch in der Kempkensiedlung wird aktuell für die fleißigen Pollensammler Wohnraum geschaffen. Inspiriert durch den Besuch eines Honigbienenschwarms am Kirchengebäude vor wenigen Wochen schritten Mitglieder des „Verein Kirche Schmachtendorf e.V.“ zur Tat und begannen damit, das aus früheren Ferienspielen bekannte Bienenhotel an der Kempkenstraße neben dem Gotteshaus wiederaufzubauen. Die Stelle wurde so gewählt, dass Jung und Alt das Treiben der Wildbienen und Hummeln vom Gehweg aus gut beobachten können, ohne zu stören.

Wildblumen eingesät

Vorstandsmitglied Martin Jung brachte hierbei sein reichhaltiges Imkerwissen ein und konzipierte die neue Wohnstätte, die – im Gegensatz zu einem Hotel – von den Wildbienen auch durchaus langfristig bezogen werden kann. Künftig sollen hier Wildbienen, Erdbienen und Mauerbienen eine Unterkunft finden. Auch für Hummeln ist etwas in Vorbereitung. Nektar und Pollen liefern die umstehenden Linden und künftig auch eine frisch eingesäte Wildblumenwiese.

Nach und nach wird sich der Wohnraum noch erweitern, da manches Baumaterial erst im Spätsommer zur Verfügung steht, wie beispielsweise Markstengel. Auch Lehmziegel für die Mauerbienen brauchen sehr lange zum Trocknen.

Kinder und Jugendliche sollen Bienen kennenlernen

Außerdem ist für die Sommerferien eine Aktion geplant, bei der interessierte Kinder und Jugendliche mehr über Honigbienen und ihre wilden Geschwister lernen können (sofern diese nach den Bestimmungen in Bezug auf Corona durchgeführt werden kann).

Wer sich für den heimischen Garten das Bienenhotel anschauen oder sich etwas abschauen möchte, kann jetzt jederzeit das Haus besuchen kommen. Fragen rund um das Thema beantworten die Erbauer gern.

Das Foto zeigt die Bauherren der neuen Insektenbehausung an Kirche (v.l.n.r.) Martin Jung, Ricardo Jung und Tobias Szczepanski