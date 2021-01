Der gemeinnützige Lauf- und Spendensammelverein "running4charity" hatte in der Adventszeit das Projekt „christmasfun4charity“ ins Leben gerufen.

Ziel des Projektes war es, durch Sport und Spaß Spenden zu sammeln, um diese dann an eine ausgewählte Organisation in der Region weiter zu geben, die sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. Mitglieder und Freunde des Vereins starteten Lauf- oder andere Sportchallenges, backten Plätzchen, bastelten Weihnachtedeko oder spielten Gesellschaftsspiele - alles für den guten Zweck.

Die auf diese Weise erreichte Spendensumme von 6.149,74 Euro hat der Verein verdoppelt. Jörg Marquardt, erster Vorsitzender von "running4charity" (l.), konnte so einen Scheck in Höhe von 12.299,48 Euro an den Vorsitzenden der Stiftung Kinderglück, Bernd Krispin, übergeben.

Die Stiftung Kinderglück ist in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und setzt sich für traumatisierte, kranke und von Kinderarmut betroffene Jugendliche und Kinder in Deutschland und verstärkt im Raum Dortmund ein. Sie orientiert sich an den Kinderrechten, die essentielle Begriffe wie Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe beinhalten und hilft sie umzusetzen.