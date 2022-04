Anfang April richtete die Friedrich-Ebert-Realschule ein Begegnungscafé für alle geflüchteten Menschen aus der Oberhausener Partnerstadt Saporishshja aus. Das Sophie-Scholl-Gymnasium war ebenfalls dabei und half im Vorfeld, die Einladung über private Verteiler an Familien aus Saporishshja zu senden.

Ziel der Veranstaltung war es, die Menschen aus Saporishshja miteinander zu vernetzen und ihnen hier in Oberhausen ein Gefühl von Heimat zu vermitteln. In der Sterkrader Aula trafen sich natürlich Freunde, die bereits von ihrer Flucht nach Oberhausen wussten. Es gab aber auch überraschende Wiedersehen von ehemaligen Arbeitskolleginnen, die sich lange aus den Augen verloren hatten.

Bei den Kindern kam keine Langeweile auf, denn für sie war ein Tisch mit Spielen, Puzzles und Malheften vorbereitet worden.