Verleihung des Eulenordens 2019/2020

Am vergangenen Sonntag wurden in der Luise Alberts Halle den neuen Ordensträgern des Eulen Ordens „Närrische Weisheit“ in den Orden der Eulen aufgenommen.Bereits im letzten November wurde der Vorsitzende desKatholikenrates und Vorstand der Stadtsparkasse Oberhausen Thomas Gäng als 110 .Träger des Eulenordens ernannt.Der zweite Träger des Eulenordens ist Kai Magnus Sting der Kabarettist ,Autor und Schauspieler den stets die passenden Thema aus Politik und Gesellschaft auf der Zunge liegen ist nun der 111 .Träger des Eulenordens. Die Laudatoren der Ernannten waren traditonell die im Vojahr ernannten Eulenordenträger Oliver Mebus und Hans Hermann Mleczak. Zu Ehren der beiden neuen Eulen und des Stadtprinzen Dirk I der mit dem Eulen Orden gemeinsam zu seinen Prinzenempfang geladen hatte gab es ein buntes Programm mit tanz und Gesang. So tanzte die Garde der KG Blaue Funken Oberhausen 1965 e.V ihren Gardetanz.Kai Magnus Sting liess es sich natürlich nicht nehmen einen kleinen Ausschnitt aus seinen Programm zu präsentieren.Auch der Gemeinschaftstanz der Seniorengarden der Stadt Oberhausen dürfte nicht fehlen.Fehlen darf allerdings auch nicht die Kölner Prinzengarde aus 1906 sie waren schon häufiger zu Gast in Oberhausen.