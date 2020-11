Die Planungen zum Umbau des Kleinen Marktes in der Sterkrader Innenstadt schreiten voran. Noch in diesem Jahr wird voraussichtlich die Entwurfsplanung für den Platz stehen. Fördermittel für den Kleinen Markt im Umfang von rund 1,1 Mio. Euro brutto wurden durch die Bezirksregierung Düsseldorf im Sommer dieses Jahres zur Verfügung gestellt.

Nach Abschluss der Planungen können die Umbauarbeiten im nächsten Jahr beginnen. Dann heißt es: Die Bagger rollen in Sterkrade – dies selbstverständlich unter Berücksichtigung der Belange der anliegenden Gewerbetreibenden, Bewohner, des Wochenmarkts und – sollte sie wieder stattfinden - der Fronleichnamskirmes. Das Bauvorhaben soll möglichst im Jahr 2021 weitgehend abgeschlossen werden.

Das Ziel der Umgestaltung ist es, den bisher eher unstrukturierten Kleinen Markt in seiner Funktion als Marktplatz zu stärken und das Nutzungs- und Raumangebot zu erweitern. Hierzu wird die Platzfläche mit einem neuen Belag ausgearbeitet, der sich wie ein Teppich ausrollt und eine offene Fläche als Bühne für das städtische Leben bildet. Der Platz zeichnet sich insgesamt durch eine Vielzahl an möglichen Nutzungen aus, kann von den Sterkradern selbst „bespielt“ werden und wird eine hohe Gestaltungsqualität aufweisen. Die neu strukturierte Platzfläche bildet den Rahmen für die regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen im Zentrum Sterkrades.

Fontänenfeld

An der großen Platane wird es eine Sitzgelegenheit geben, im Süden der Platzfläche schafft ein Fontänenfeld mit mehreren Wasserdüsen im Sommer ein zusätzliches Spielangebot für Kinder. Darüber hinaus kann durch die Verdunstung des Wassers ein positiver klimatischer Effekt für die Wärmeinsel Sterkrader Innenstadt erzielt werden.

Angrenzend an die neue hochwertig gestaltete Platzfläche bildet ein Baumhain eine ruhige, geschützte Atmosphäre. Sie wird zu einem schattigen Aufenthaltsbereich, der durch unterschiedliche Sitzmöglichkeiten und Kinderspielgeräte genutzt werden kann. Zudem leistet auch die Gehölzpflanzung einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas.