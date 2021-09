SEGRO beginnt mit der dritten und finalen Bauphase des SEGRO Logistics Park Oberhausen. Dabei werden spekulativ 51.600 Quadratmeter Logistik-, Mezzanine- und Bürofläche entwickelt. Als Generalunternehmer ist das Bauunternehmen Goldbeck International GmbH für die Durchführung der Baumaßnahmen verantwortlich.

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten, der für Juli 2022 erwartet wird, wird das gesamte Areal 117.000 Quadratmeter Mietfläche umfassen. Davon sind aktuell bereits circa 70.000 Quadratmeter vermietet. Errichtet wird die Immobilie nach modernsten Standards für nachhaltiges, ökologisches und energiebewusstes Bauen. Die Gebäudehülle wird hochwertig und nach dem neusten Standard gedämmt und erfüllt die Anforderungen des KfW-Gebäudestandards „Effizienzhaus 40“. Auch den grünen Strom liefert das neue Objekt selbst – auf der kompletten Dachfläche wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Außerdem entsteht der SEGRO Logistics Park Oberhausen auf einer ehemaligen Brachfläche, wodurch keine neue Flächen durch den Bau versiegelt werden. Damit strebt SEGRO für das Projekt in Oberhausen erstmals in Deutschland die Nachhaltigkeitszertifikate DGNB Platin und DGNB Klimapositiv an. Letzteres bedeutet, dass der CO2-Ausstoß, der durch das Gebäude und dessen Nutzung verursacht wird, geringer sein muss als die Emissionen, die wiederum durch die Eigenproduktion und gegebenenfalls sogar durch den Export von treibhausgasfreier Energie am Gebäude vermieden werden. Erreichen kann die Immobilie von SEGRO dies über den Energiegewinn einer hauseigenen Solaranlage sowie – abhängig vom späteren Mieter – durch den zusätzlichen externen Bezug von Ökostrom.

Paradebeispiel für moderne Logistikentwicklung

„Die Entwicklung unseres SEGRO Logistics Park Oberhausen ist ein Paradbeispiel für eine moderne Logistikentwicklung – was nur aufgrund des Einsatzes der Stadt möglich war. Denn diese hat mit dem Bau einer Umgehungsstraße die Grundlage geschaffen, dass der mit Logistiknutzungen einhergehende Lkw-Verkehr für die Anwohner nicht zu einer Belastung wird. Gleichzeitig ermöglichen wir mit der vollständig auf Nachhaltigkeit ausgerichtetet Immobilienkonzeption eine moderne und klimafreundliche Nutzung in einer guten Lage.“, sagt Stefanie Vedder, Associate Director Development Logistics bei SEGRO.

Der SEGRO Logistics Park Oberhausen liegt in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Oberhausen (A2/A3) und bietet zukünftigen Mietern damit eine optimale Verkehrsanbindung. Zusätzlich verfügt der Park über die Möglichkeit der Anbindung an den Duisburger Hafen, Europas größtem Binnenhafen.