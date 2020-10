Aufgrund des Warnstreiks, der von der Gewerkschaft verdi ausgerufen wurde, kann es am Freitag, 2. Oktober, zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr und Stadtreinigung kommen. Gleiches gilt für den Wertstoffhof an der Buschhausener Straße und die Annahmestelle an der Gabelstraße / Zum Ravenhorst.

Im Betrieb „Kanäle und Straßen“ kann ein begrenzter Regelbetrieb weiterhin aufrechterhalten werden. Wie weit die Einschränkungen in den Bereichen der Entsorgung und Reinigung gehen, können die Verantwortlichen der WBO noch nicht sagen.