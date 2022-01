Dr. Denise Deck (50) aus Ratingen arbeitet als Biologin in der Pharmaindustrie und liebt es, in ihrer Freizeit zu reisen. Ihrem Mann Dirk geht es ebenso und so kam das Paar auf die Idee, mindestens hundert Länder im Leben sehen zu wollen.



Denise und Ehemann Dirk in der Ruinenstadt Machu Pikchu in Peru. Foto: privat

„Sobald wir ein paar gemeinsame Tage frei haben, fahren wir in den Urlaub“, verrät Denise. „Und dabei reisen wir fast nie zweimal an den gleichen Ort.“

79 Länder rund um den Erdball hat das Ehepaar inzwischen schon „abgegrast“.

Von unterwegs schickt Denise ihren Freunden und der Familie keine Postkarten, sondern stets die aktuellen Urlaubsberichte, witzig als Reiseblog verpackt, verziert mit zahlreichen Anekdoten.

Sonnenuntergang im Paradies. Foto: privat

Die Reiseberichte kamen sehr gut an und das brachte die 50-Jährige auf die Idee, sie zusammengefasst als Buch herauszugeben. Herausgekommen ist nun der erste Teil eines Werkes lustiger als auch interessanter Anekdoten aus Indien, Thailand, Tschechien, Österreich, Deutschland, Dubai, USA, Frankreich, Spanien und Island. Denise nimmt ihre Leser sogar mit auf eine Kreuzfahrt über das Mittelmeer.

Buchtipp: „Hundert Länder im Leben“ von Dr. Denise Deck.

Das Buch von Dr. Denise Deck ist bei Amazon als gebundenes Exemplar als auch als E-Book unter dem Titel „Hundert Länder im Leben“ erhältlich.

Hier eine Leseprobe: Kindle