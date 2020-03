Der erste am Mittwoch gemeldete Corona- Verdachtsfall einer Frau aus Ratingen hat sich nicht bestätigt. Es sind somit keine weiteren Erkrankten zu vermelden und es bleibt lediglich bei den zwei Infizierten in Erkrath.

Darüber hinaus gibt es zehn begründete Verdachtsfälle (einen in Velbert, drei in Ratingen und sechs in Erkrath, die sich überwiegend aus den Kontakten zu den Erkrankten ergeben). Die Betroffenen wurden zuhause unter Quarantäne gestellt. Weiteren Maßnahmen sind zunächst nicht erforderlich. Bei allen Verdachtsfällen stehen die Testergebnisse noch aus.

Auch am Wochenende ist die Hotline des Kreises in der Zeit von 10 bis 14 Uhr unter Tel. 02104/993535 besetzt.