Der Coronavirus ist auch in Düsseldorf angekommen. Daher ändert sich einiges im Landtag. Der Besuch ist, Stand jetzt, allerdings weiterhin möglich.

Auch die Plenarsitzungen in der kommenden Woche und Ausschusssitzungen in den folgenden Wochen sind voraussichtlich wie gewohnt öffentlich. Allerdings ist das Parlament an den weiteren Wochenenden im März nicht wie üblich für unangemeldete Besucher geöffnet. Aktuell ist geplant, die beliebten Wochenendöffnungen im April wieder anzubieten.

Besucher des Landtags müssen sich desinfizieren

Besucher werden am Empfang des Landtags über die im Gebäude zu beachtenden Hygiene-Empfehlungen informiert. Jeder Besucher soll sich 40 Sekunden lang die Hände desinfizieren. Sollte sich eine erkennbar erkrankte Person in der Gruppe befinden, ist von einem Besuch des Landtags abzusehen. Ebenso ist von einem Besuch des Landtags abzusehen, wenn Kontakt zu erkrankten Personen bestand.