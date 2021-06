Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) lag laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW am Mittwoch (9. Juni 2021) bei 31,1. Damit wurde am fünften Tag hintereinander die kritische Grenze von 50 unterschritten.

Das wiederum bedeutet, dass ab Freitag weitere Lockerungen in Kraft treten. So können Gaststätten wieder Gäste im Innenraum bewirten, diese müssen aber ein negatives Testergebnis vorlegen. In der Außengastronomie entfällt diese Pflicht. Im öffentlichen Raum können sich Angehörige aus drei Haushalten ohne Begrenzung treffen. Ebenso können sich zehn Personen aus beliebigen Haushalten treffen, wenn sie einen negativen Test vorweisen können.

Zur gestrigen Lage: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 367 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 41, in Haan 15, in Heiligenhaus 23, in Hilden 58, in Langenfeld 40, in Mettmann 16, in Monheim 39, in Ratingen 54, in Velbert 76 und in Wülfrath 5.

23.028 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorbene sind nicht zu vermelden. Verstorbene zählt der Kreis damit nach wie vor bislang insgesamt 753. Laut kassenärztlicher Vereinigung sind im Kreis Mettmann bislang insgesamt 219.914 Personen mindestens einmal und davon 86.314 vollständig geimpft.