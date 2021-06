Wegen der Verlegung von Glasfaserkabeln wird die Bahnstraße auf einem Abschnitt am Rand der Altstadt ab 7. Juni etwa drei Tage lang zur Einbahnstraße. Zwischen den Einmündungen der Karl-Theodor-Straße und der Angerstraße kann nur stadteinwärts gefahren werden. Wer über die Mülheimer Straße kommt, wird über die Angerstraße abgeleitet.

Von der Sperrung betroffen sind auch drei Buslinien der Rheinbahn:

Linie 753: Die Busse fahren in Richtung Ratingen-Mitte ab der Haltestelle „Blauer See“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Hauser Ring“ wird auf die Mülheimer Straße vor die Hausnummer 55 verlegt. Die Haltestellen „Oberstraße“ und „Freiligrathring“ werden auf den Wilhelmring vor die Hausnummer 1a verlegt.

Linie 760: Die Busse fahren in Richtung Ratingen-Ost ab der Haltestelle „Angerbad“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Hauser Ring“ wird auf den Hauser Ring in Höhe der Hausnummer 8 verlegt. Die Haltestellen „Oberstraße“ und „Freiligrathring, Steig 3“ werden an die Haltestelle „Freiligrathring, Steig 1“ verlegt.

Linie 773: Die Busse fahren in Richtung Ratingen Mitte ab der Haltestelle „Blauer See“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Hauser Ring“ wird auf die Mülheimer Straße vor die Hausnummer 55 verlegt. Die Haltestellen „Oberstraße“ und „Freiligrathring, Steig 3“ werden an die Haltestelle „Freiligrathring, Steig 1“ verlegt.