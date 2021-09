Künstlerische Ausstrahlung

Wer durch den großen Garten des Recklinghäuser Künstlers Otto Friedrich Koch wandert, stößt immer wieder auf einzelne Betonfiguren. Trotz der Schwere des Materials wirken die meisten Figuren eher leicht. Das liegt vor allem an ihren schlanken Formen und den unverwechselbaren Gesichtern, die der Künstler den Figuren geschenkt hat. Mit einer Zufriedenheit scheinen sie entspannt in die ein oder andere Richtung zu blicken. Woher kommt diese innere Ruhe, die diese Arbeiten ausstrahlen? Diese Lebens- und Geisteshaltung kommt vom Künstler selbst und sind in einem künstlerischen Schaffungsprozess in seine Arbeiten geflossen.

Geduldige Beobachter

Viele kleinere Arbeiten aus dem Material Lehm entdecken wir im Haus des Künstlers. Der warme Charakter des natürlichen Materials verstärkt den Eindruck, die Figuren seien lebendig. Ihre Positionen sind dabei, ähnlich wie bei den Betonfiguren, wenig bewegt. Wie geduldige Beobachter nehmen sie zurückhaltend Raum ein. Diese Bescheidenheit machen sie zu angenehmen Mitbewohnern, die sich nie aufzudrängen scheinen, aber immer da sind, wenn man sie gerade braucht – vielleicht um sich daran zu erinnern, dass nichts verrückbar ist, ein Chaos oder Sturm keine Bedrohung darstellen, solange man ihnen mit dieser Haltung begegnet.

Ein Experiment

Mit seinen neuesten Arbeiten greift Otto Friedrich Koch auf das Material Metall zurück. Finden wir hier einen Bruch in seinem Werk? Nein. Auch wenn das Material mit seinem kalten Charakter nicht unmittelbar lebendig erscheint, sind die Figuren – selbst in ihren flachen Erscheinungen – unverwechselbar Werke des Künstlers. Die Oberflächenbehandlungen lassen beim zweiten Hinsehen einzelne Bereiche hervor scheinen – ein geglücktes Experiment.

(Hinweis= Bronze- und Papiermaché-Arbeiten des Künstlers werden ebenfalls ausgestellt.)

Aktuelle Ausstellung

Wer sich von den Arbeiten des Künstlers Otto Friedrich Koch einen direkten Eindruck verschaffen möchte, findet im Rahmen der Veranstaltung kunst.raum 2021 eine gute Gelegenheit. An zwei Wochenenden präsentiert Axel Schuch an 16 Kunsträumen 40 Akteure.

Ausstellungsort

Otto Friedrich Koch

Graveloher Weg 75

Recklinghausen

Homepage des Künstlers

Ausstellungszeitraum

25. + 26.09.2021

2. + 3.10. 2021

Informationen zu kunst.raum auf Facebook