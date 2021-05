Stadtmarketing- und Tourismus, dazu gehört unter anderem die Vermarktung der Stadt Sprockhövel nach Außen und Innen, die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing- und Verkehrsverein, die Vertretung der Stadt in den Gremien des Stadtmarketing- und Verkehrsvereins, die Kontaktpflege mit den touristischen Akteuren und Stadtmarketing-Verantwortlichen in und um Sprockhövel, die Zusammenarbeit mit dem Tourismusbereich der EN-Agentur und natürlich die Entwicklung und Durchführung ansprechender Veranstaltungskonzepte für Bürger und Besucher der Stadt Sprockhövel.

Um all diesen Aufgaben, zusätzlich zu den Kernaufgaben der Wirtschaftsförderung, gerecht zu werden, wird die Wirtschaftsförderin Maren Schlichtholz seit März diesen Jahres von ihrer neuen Kollegin Christiane Beumer tatkräftig unterstützt. Aufgewachsen in Sprockhövel, lebt Christiane Beumer seit einigen Jahren mit ihrer Familie in Gevelsberg und freut sich auf die neuen Aufgaben in der Wirtschaftsförderung: „Meine Kenntnisse aus meiner Tätigkeit als Marketingverantwortliche für ein großes Autohaus setze ich künftig sehr gerne für das Stadtmarketing in Sprockhövel ein.“

Hand in Hand

Bürgermeisterin Sabine Noll freut sich über den Zuwachs im Team: „Ich freue mich sehr über die kompetente Unterstützung durch Frau Beumer. Als schlagkräftiges Team haben wir gemeinsam das Ziel, das Beste für die Unternehmen, den Handel und die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen“. Auch Wirtschaftsförderin Maren Schlichtholz freut sich über die Unterstützung: „Frau Beumer und ich arbeiten als Team schon jetzt Hand in Hand zusammen. Ich bin mir sicher, dass wir mit der neuen Aufgabenteilung und Unterstützung das Thema Stadtmarketing und Tourismus gemeinsam tatkräftig anpacken können.“

Themen vorantreiben

Als Ansprechpartnerin für alle Themen rund ums Stadtmarketing wird sich Christiane Beumer diesem Aufgabenbereich der Wirtschaftsförderung annehmen und das Stadtmarketing und den Tourismus gemeinsam mit dem Stadtmarketing- und Verkehrsverein vorantreiben. Bei Fragen oder Anregungen können sich Interessierte unter Tel. 02339/917 436 oder beumer@sprockhoevel.de direkt an sie wenden.