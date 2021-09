Im Rahmen ihrer Abschiedstour besuchte Angela Merkel am heutigen Mittwoch, 8. September, gemeinsam mit CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, den Arzneimittelhersteller Medice in Iserlohn.

„Deutschland ist ein starker Gesundheitsstandort“, betonte die Bundeskanzlerin, nach ihrem Rundgang durch das Unternehmen.

Sie interessierte sich insbesondere für die strategische Entwicklung der Firma, die vom reinen Arzneimittelhersteller bis hin zu einem breit aufgestellten Gesundheitsunternehmen gewachsen ist und bescheinigte dem Iserlohner Unternehmen Vorbildcharakter für andere Firmen. Das sei „gelebte soziale Marktwirtschaft, im Zeitalter der Digitalisierung, der Modernisierung und der Nachhaltigkeit.“



„Der Besuch ist uns eine große Ehre. Bei uns in Iserlohn sieht die Kanzlerin noch wahrhaftige Produktion, denn ein „Made in Germany“ ist bei vielen Arzneimitteln nur noch im Beipackzettel aufgeführt, wenngleich das Produkt in Fernost gefertigt wird. Uns liegt der zukunftsfähige Pharmastandort Deutschland sehr am Herzen“ so Dr. med. Dr. oec. Richard Ammer, geschäftsführender Gesellschafter der Medice.

Angela Merkel wurde von den Geschäftsführern in Empfang genommen.

hochgeladen von Anja Jungvogel

„Das Treffen mit der Kanzlerin ist eine wunderbare Gelegenheit, auch die großen Gesundheitsthemen unserer Zeit wie Nachhaltigkeit, Klima und Gesundheit sowie digitale Gesundheit zu erörtern“, so Dr. med. Katja Pütter-Ammer, geschäftsführende Gesellschafterin.

Angela Merkel bedankte sich abschließend bei der Medice-Geschäftsführung und betonte, dass sie heute viel gelernt hätte.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte der Kanzlerin von Medice erzählt und ihr den Besuch vorgeschlagen.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Über Medice

Medice ist ein mittelständisches, in den letzten Jahren überdurchschnittlich stark wachsendes, in dritter Generation geführtes Familienunternehmen. Medice entwickelt und produziert Arzneimittel seit jeher nahezu ausschließlich am Standort Iserlohn und konzentriert sich im rezeptpflichtigen Bereich auf die Gebiete ZNS, Nierenheilkunde und Dialysemedizin. Darüber hinaus ist Medice auch in der Allgemeinmedizin, in der Apotheke und beim Endverbraucher mit zahlreichen bekann- ten Marken gut aufgestellt. Mit nun fast 1000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von fast 300 Mio. Euro bei einem jährlichen Wachstum von ca. 10 Prozent über die letzten 20 Jahre gehört Medice zu den erfolgreichen inhabergeführten Familienunternehmen in der deutschen Arzneimittelindustrie und sieht sich als typischer Repräsentant des für Deutschland wichtigen Mittelstands.

Medice – vom Arzneimittelhersteller hin zum Gesundheitsunternehmen

Derzeit befindet sich das Unternehmen mitten in einer konsequent geplanten Transformation vom reinen Arzneimittelhersteller hin zu einem holistisch agierenden Gesundheitsunternehmen. Die ho- listische Ausrichtung beinhaltet die enge Begleitung von Patient:innen über den gesamten Krank- heitsverlauf, inklusive individuell-präventiver Maßnahmen, evidenzbasierter Ernährungskonzepte und den Einsatz selbst entwickelter digitaler Gesundheitsanwendungen.