Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (20. Juni) auf der A 2 bei Dortmund ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Auto überschlug sich, nachdem es mit einem anderen kollidiert war.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 42-Jährige aus Bönen gegen 17.55 Uhr mit ihrem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Hannover unterwegs. Vor dem Kreuz Dortmund-Nordost wechselte sie nach links, übersah dabei jedoch einen von hinten kommenden Kleintransporter. Die Fahrerin lenkte daher zurück nach rechts, stieß mit ihrem Wagen gegen den Seitenspiel eines dort fahrenden Autos und verlor die Kontrolle. Ihr Chevrolet geriet ins Schleudern und landete schließlich auf dem Dach.

Bei dem Unfall erlitt der Beifahrer der Frau, ein 30-Jähriger aus Kamp-Lintfort, schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin und zwei Kinder im Alter von zwei und 14 Jahren, die mit in ihrem Wagen saßen, kamen vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn vorübergehend komplett gesperrt werden, damit ein Rettungshubschrauber dort landen konnte. Im weiteren Verlauf konnten der linke und mittlere Fahrstreifen freigegeben werden, sodass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeilief.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.