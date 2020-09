Die Polizei hat gegen drei Tatverdächtige aus Unna jeweils Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in denStraßenverkehr aufgenommen.



Die drei Unnaer - ein 71-Jähriger, ein 39-Jähriger und ein 27-Jähriger - sollen

am Montagabend, 14. Septmeber gegen 22.10 Uhr Bierflaschen vom Ausgang des Ringtunnels in Unna auf die Fahrbahn geworfen haben. Dabei wurde das Fahrzeugeines 34-jährigen Unnaers getroffen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht

fest. Auf der Fahrbahn fanden die Polizeibeamten zerbrochene

Bierflaschen.

Weil dies der zweite Vorfall innerhalb einer Woche war, bei dem Gegenstände vom Ausgang des Ringtunnels geworfen worden sind, hat die Polizei die Stadt Unnaüber die jüngsten Vorkommnisse nun die Öffentlichkeit informiert. Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft wird die Polizei den Bereich verstärkt beobachten.