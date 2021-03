Am späten Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, machte sich ein 1 1/2 Jahre alter Hund während des Gassigehens in Kamen, in der Nähe des Schattweges, selbstständig. Kurz darauf wurde er auf dem Schattweg, in Höhe der Edisonstraße, von einem PKW erfasst und verletzt.

Kamen. Der Dobermann lief von der Unfallstelle weg. Sofort suchten Polizeibeamte der Polizeiwache Kamen und die Besitzer nach dem Tier. In der Dunkelheit konnte der junge "Jail" nicht aufgefunden werden. Erschwert wurde die Suche durch einen kleinen Waldbestand und Felder. Zur weiteren Suche wurden zwei Diensthundführer der Polizei Unna hinzugezogen. Diesen gelang es, den Dobermann mittels einer Wärmebildkamera zu finden. Er lag verletzt am Feldrand. Ohne die technische Unterstützung wäre ein zeitnahes Auffinden des Vierbeiners nicht möglich gewesen. Das Tier wurde seinen Eigentümern übergeben. Es wurde noch in der Nacht in eine Tierklinik gebracht. Über den Gesundheitszustand von "Jail" liegen zum Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor. Die Polizei Unna wünscht dem kleinen Dobermann alles Gute.