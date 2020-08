Wie der Polizei am heutigen Montag, 10. August, gemeldet wurde, sind am letzten Donnerstag (6. August) ein 4-jähriges Kind und am gestrigen Sonntag (9. August) ein Baby in Bergkamen von einem schwarzen Hund gebissen und schwer verletzt worden.

Bei beiden Vorfällen, die sich in der Töddinghauser Straße ereignet haben sollen, handelt es sich wohl um ein und denselben, nicht herrenlosen Hund. Die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, warnt eindringlich vor dem Tier.

Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen handelt es sich dabei um einen schwarzen, ausgewachsenen Labrador, der nicht angeleint war und von einem bislang unbekannten Halter nach dem Angriff auf das 20 Monate alte Baby am Sonntag zurückgepfiffen wurde. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet unter Telefon: 02307-921 3220 um Hinweise zum Halter.