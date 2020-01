Das Hafenfeuer lodert wieder. Im Gegensatz zum verregneten letzten Jahr, zeigt sich der Winter zum heutigen Auftakt der ersten Bergkamener Veranstaltung von seiner knackig, kalten Seite.

So rutschen die Besucher auf der Bank rund um das lodernde Hafenfeuer zusammen, genießen den einen oder auch anderen Glühwein und lauschen den Klängen irischer Livemusik.

Heute Abend brennt das Hafenfeuer in der Marina Rünthe noch bis 22 Uhr. Morgen (25. Januar) und am Sonntag (26 Januar) geht es weiter mit fackelnder Winterstimmung und feuriger Gemütlichkeit.

Dazu wird an jedem Tag ein abwechslungsreiches Musikprogramm einschließlich Kinderanimationen und auch ein passendes Speisen- und Getränkeangebot, inklusive irischer Bierspezialitäten vom Fass, geboten.

Veranstaltungszeiten

FR, 24. Januar bis ca. 22:00 Uhr

SA, 25. Januar von 15:00 bis ca. 22:00 Uhr

SO, 26. Januar von 12:00 bis ca. 18:00 Uhr