Halbzeit heißt es jetzt für die Brückenbaustelle "Afferder Weg" (K39) auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Kamen-Zentrum und dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm wird Samstagnacht 14./15. März, die Verkehrsführung umbauen.

Kreis Unna (straßen.nrw). Der Verkehr läuft dann zunächst getrennt in drei eingeengten Fahrspuren jeweils nach außen gedrückt durch die Baustelle. Am darauffolgenden Wochenende, 20./21. März, wird die Verkehrsführung, die für Abriss und Neubau der zweiten Brückenhälfte notwendig ist, eingerichtet. Fertig sein soll das Bauwerk "Afferder Weg" Ende November. Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan. Während der Umbauphase der Verkehrsführung kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Dem Verkehr steht in beiden Richtungen am Samstagabend ab 19 Uhr zwei, ab 21 Uhr nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung.