Für jedes IKEA Family Mitglied, das am 20. Juni 2020 seineIKEA Family Karte beim Einkauf gescannt hat, spendet das schwedische Einrichtungshaus einen Euro für einen guten Zweck. Auf diese Weise ist in den Einrichtungshäusern Kamen, Dortmund, Duisburg und Essen an diesem Tag die Summe von 6.000 Euro zusammen gekommen.

Kamen. Der Betrag geht an die AktionLichtblicke e.V. in Köln. Mit den Spenden werden Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind, in ganz NRW unterstützt.

„Gerade in diesen Zeiten, in denen bei immer mehr Familien durch Kurzarbeitund Verlust des Arbeitsplatzes das Leben durcheinander gerät, leisten Sie mit Ihrer Spende einen wichtigen Beitrag für Kinder und ihre Familien in NRW. Ich danke Ihnen von Herzen!" Mit der Spende können für benachteiligte Familien Laptops und Druckerpatronen gekauft werden, um beim Home-Learning mitmachen zu können, es gibt Essensgeld oder einen Zuschuss für Kleidung oder Schulbücher.

Die IKEA Einrichtungshäuser in Dortmund, Duisburg, Essen und Kamen bedanken sich mit dieser Aktion bei Ihren Kunden und freuen sich, dass so eine hohe Spendensumme zusammen gekommen ist. Symbolisch übergaben bereits am 13. Juli, Nathalie Kläbisch vom Lokalen Marketing in Dortmund und Melanie Schwerte vom Lokalen Marketing in Kamen die Spende an Christa Thiel, Mitglied im Spendenbeirat der Aktion Lichtblicke e.V..

Deutschlandweit kamen auf diese Weise in diesem Jahr über 103.000 Eurozusammen, die an lokale Einrichtungen in der Nachbarschaft der derzeit 53 IKEA Einrichtungshäuser gespendet werden.