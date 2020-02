Die Digitalisierung verändert die Handelsbranche immer mehr. Die „Roadshow Handel“ des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) des Landes NRW machte daher jetzt auch in der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund halt. Die Einzelhändler in Dortmund, im Kreis Unna und in Hamm wurden rundum darüber informiert, wie sie die Chancen der Digitalisierung für ihr Geschäft nutzen können.

Dortmund/Kreis Unna. Zu der Kooperationsveranstaltung mit rund 50 Teilnehmern im Großen Saal der IHK zu Dortmund hatten das MWIDE, der Handelsverband NRW und IHK NRW, die Landesarbeitsgemeinschaft der nordrhein-westfälischen IHKs, geladen. Dortmund ist einer von fünf Standorten in NRW, an denen die "Roadshow" Station macht. Die Teilnehmer erfuhren Neues zu Zukunftsszenarien der Digitalisierung, zu guten Praxisbeispielen und vor allem auch über Hilfs- und Unterstützungsangebote für ihre Digitalisierungsaktivitäten.

IHK-Vizepräsident Axel Schroeder führte in das Thema ein: „Der Einzelhandel in NRW – so auch in unserer Region – befindet sich seit Jahren im Umbruch. Die Treiber dafür sind vielfältig. Unter anderem zählen Konzentrationsprozesse in der Handelslandschaft, ein verändertes Konsum- und Mobilitätsverhalten, demografische Entwicklungen und die Digitalisierung dazu.“ Im Anschluss richtete Ministerialrat Dr. Peter Scholz, Leiter des Referates Handel, Dienstleistungen und Logistik im MWIDE, Grußworte an die Teilnehmer.

Wie der Handel der Zukunft aussehen könnte, stellte Dr. Marcus Preißner und sein Team vom Marktforschungsinstitut IFH Köln in der Präsentation „Handelsszenarien NRW 2030 & des Digitalisierungsatlas Handel“ vor. Um die Anwendung von künstlicher Intelligenz im Einzelhandel ging es in dem Praxisbeispiel, das Prof. Morris Riedel vom Forschungszentrum Jülich, aus dem Projekt „On4Off – Stärkung des Einzelhandels durch künstliche Intelligenz“ aufzeigte. Kurzvorstellungen des neuen Kompetenzzentrum Handel, der Fördermöglichkeiten für den Handel durch die NRW.BANK und des neuen regionalen Digitalcoaches NRW rundeten das Programm ab.

IHK-Handelsreferent Patrick Voss zeigte sich mit der Veranstaltung zufrieden: „Die Teilnehmer der Roadshow Handel haben heute eindrucksvoll praxisnahe und innovative Ansätze sowie Unterstützungsangebote für ihre Digitalisierungsaktivitäten aufgezeigt bekommen. Über das Digitalmobil Handel des Kompetenzzentrums konnten die Teilnehmer verschiedene Handelsinnovationen live in der IHK ausprobieren – eine tolle Möglichkeit, die die teilnehmenden Einzelhändler gerne genutzt haben.“