Viele Kunden hatten sich schon gefreut und zum Teil "Pre-Opening"-Einladungen nach Hause geschickt bekommen. Doch seit heute Mittag steht fest: Das Modehaus Sinn; im Herzen Unnas ;wird am 20. März nicht wie geplant eröffnen können.

Die Corona-Krise lässt die Neueröffnung platzen. Der Erlass der Landesregierung vom Dienstagabend macht den geplanten Start für das Bekleidungshaus unmöglich. Auf großen Lettern in den Sinn-Schaufenstern an der Bahnhofstraße ist zu lesen: "Unser Bekleidungshaus ist auf Basis einer behördlichen Anordnung geschlossen. Über eine Wiedereröffnung erfahren Sie durch die Medien oder eine direkte Kommunikation unseres Unternehmens. Bleiben Sie gesund."