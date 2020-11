Am Mittwoch, 25. November, hat die Polizei einen 53-Jährigen ohnefesten Wohnsitz festgenommen.

Unna. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, gegen14.30 Uhr zwei Ladendiebstähle in einem Modegeschäft und in einem Kaufhaus in

der Massener Straße in Unna begangen und dabei Kleidungsstücke entwendet zu

haben. Der Beschuldigte ist bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung

getreten und in der Vergangenheit mehrfach verurteilt worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 53-Jährige am Donnerstag, 26. November, einer Haftrichterin am Amtsgericht Unna vorgeführt. Diese ordneteUntersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.