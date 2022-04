Unna. Nach dem Diebstahl mehrerer Waren aus einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Unna hat die Polizei am Donnerstagnachmittag, 7. April, zwei Tatverdächtige festgenommen.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 17.55 Uhr drei Personen, die das Geschäft mit verschiedenen Produkten verlassen hatten, ohne diese zu bezahlen. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Gemeinsam mit dem Ladendetektiv nahmen Einsatzkräfte die Verfolgung auf. Im Bereich des Marktes stellte eine Streifenwagenbesatzung zwei Tatverdächtige - einen 25-Jährigen und einen 18-Jährigen aus Unna. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamten bei den Beschuldigten neben den entwendeten Drogerieartikeln auch Betäubungsmittel - sie wurden festgenommen und ins Gewahrsam der Polizeiwache Unna gebracht. Der dritte Tatverdächtige ist flüchtig. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.