Nicht alle Menschen können virologischen und epidemiologischen Fakten und Einschätzungen und die daraus abgeleiteten Verhaltensregeln auf Anhieb nachvollziehen und in die Praxis umsetzen. Ein neuer VHS-Online-Kurs will dabei helfen.

Angesicht der Informationsflut und möglichen Gesundheitsrisiken in Folge der Corona-Maßnahmen ist gesundheitliche Bildung und Aufklärung aller Bevölkerungsgruppen eine zentrale Notwendigkeit. Der neue Online-Kurs dreht sich rund um den Themenbereich gesundheitsorientierte Grundbildung. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, die Lernbedarf im Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Selbstgesteuert können Interessierte unter anderem grundlegende Kenntnisse über gesunde Ernährung oder die präventive Bedeutung von Bewegung erwerben. Der Themenbereich der gesundheitsorientierten Grundbildung umfasst mehr als 400 Lernelemente. Hygieneregeln, gesunde Ernährung und Erkältungskrankheiten sind nur einige Beispielthemen.

Interessierte in Unna können den digitalen Kurs unter fachlicher Anleitung im zib im Lerntreff absolvieren. Die Lerntreff-Mitarbeiterinnen unterstützen bei Fragen oder bei der Registrierung. Der Lerntreff hat dienstags, mittwochs und freitags von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Alle Inhalte unter vhs-lernportal.de sind kostenlos nutzbar. Europas größtes offenes Lernportal für die Alphabetisierung und Grundbildung wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert.