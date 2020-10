Geschlossen wegen Corona wurde eine Massener KiTa. Nun heißt es Testung und Quarantäne für Alle.

Die evangelische Kindertagesstätte "Arche" an der Friedensstraße in Unna-Massen wurde am 2. Oktober geschlossen. Wegen eines Coronafalles in der Einrichtung müssen alle Kinder samt Mitarbeitenden in Quarantäne. Das Gesundheitsamt im Kreis Unna hat diese Schließung veranlasst. Bis zum 14. Oktober bleibt die Einrichtung nun geschlossen. Sowohl die Kinder wie auch die Mitarbeitenden werden nun gestestet. Die Maßnahmen wurden im engen Kontakt zwischen Kirchenkreis, Einrichtungsleitung und Gesundheitsamt abgestimmt. Die Eltern wurden am gleichen Tag informiert, die Koordination der weiteren Maßnahmen wie der Testung liegt beim Gesundheitsamt.

An der Sonnenschule in Unna-Massen ist am Freitag, 2. Oktober, ein Fall von Corona bekannt geworden. Das Testergebnis eines Schulkindes des ersten Jahrgangs war positiv. Die Schulleitung hat daraufhin die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse von ihren Erziehungsberechtigten abholen lassen. Insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Lehrkräfte bzw. Mitarbeitende müssen sich morgen kurzfristig einem Corona-Test beim Kreisgesundheitsamt unterziehen. Über eine mögliche Quarantäne für die Betroffenen entscheidet das Gesundheitsamt.Die Schulleitung hofft, möglichst schnell die Testergebnisse zu erhalten.