Ein mutiges Zeichen gegen Corona setzt der Bürgerverein „Alte Heide“ und lädt für Samstag, 31. Oktober, zur „Halloween-Night“ rund um sein Bürgerzentrum ein. „Wir machen es für die Kinder möglich, denn unsere Kleinen sind dieses Jahr schon viel zu kurz gekommen“, bringt es BB-Boss Lionel Lach auf den Punkt.

Zur Gruselnacht taucht nicht nur das Bürgerhaus in stimmungsvolles Licht ab, die jüngsten Besucher, die natürlich verkleidet sein müssen, erwartet „Süßes und Saures“, denn der alljährliche Halloween-Gang durch die Nachbarschaft entfällt dieses Jahr wohl weitgehend. Kinderpunsch, „Horror-Kakao“ und „gruselige Grillwürste“ erwarten die Besucher. Die können sich auf ein durch die Stadt Unna genehmigtes Hygienekonzept verlassen.

Sensation: Erstmalig steht dann auch das Piratenschiff, die „Black Pearl“, zum Entern bereit. Das Schiff wurde in Rekordzeit von Mitgliedern und Helfern des Bürgervereins auf Vordermann gebracht, Masten und Segel gesetzt und das Deck geschrubbt. An der „Black Pearl“ gescheiterte Piraten können auf dem Friedhof des Grauens besichtigt werden. Mit Musik und Licht setzt MSL-Entertainment aus Königsborn das Spektatkel in Szene.

Die offene Veranstaltung startet am Samstag, 31. 10., um 18 Uhr, am Bürgerhaus Alte Heide, Dreherstraße 16.