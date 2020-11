Die besonderen Corona-Zeiten setzen auch für soziales Engagement im Herbst und Winter 2020 hohe Hürden. So muss der Inner Wheel Club (IWC) Unna in diesem Jahr seine traditionelle Weihnachtspäckchen-Aktion auf dem Alten Markt leider absagen. Trotzdem hat und wird der Club gerade in diesem Jahr Projekte unterstützen, die insbesondere Kinder und Jugendlichen in Unna zugute kommen.

Aktuellste Entscheidung ist, dass die „Aktion Weihnachtsgeld“ in Unna durch den IWC mit einem Geldbetrag kräftig unterstützt wird. „Dies kommt Kindern und Familien zugute, die gerade in den Pandemie-Zeiten dadurch positive Energie erhalten und schätzen werden“, ist Präsidentin Heidi Deppe überzeugt.

IWC-Projekte

Weitere besondere IWC-Projekte in diesem Jahr waren zum Beispiel, alle Unnaer Kindertageseinrichtungen für Ausflüge mit Signal-Verkehrs-Westen auszustatten. Auch erhielten Einrichtungen wie das Lebenszentrum, das Frauenhaus oder das Hospiz sogenannte "Sorgenfresser", die an Kinder weitergegeben wurden.

Ein Jahr später

Die Weihnachtspäckchen-Aktion findet traditionell Mitte November statt. Zahlreiche Unnaer Händler, Geschäftsleute und Privatspender stellen hierfür dem IWC Überraschungspäckchen im Wert von je 20 Euro zur Verfügung, die die Clubmitglieder dann für 10 Euro Spende an Interessierte weitergeben. Der Erlös aus dieser Aktion fließt jeweils an soziale Projekte.

„Dass wir in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf die Aktion verzichten müssen, ist richtig. Aber wir werden alles lediglich um ein Jahr aufschieben“, verspricht Club-Präsidentin Heidi Deppe. Sicher sei zudem, dass die Päckchen, die bereits für die geplante Aktion in diesem November gespendet wurden, im kommenden Jahr auf jedem Fall eingesetzt werden.

Über "Inner Wheel Club Unna"

Der Inner Wheel Club Unna besteht aus über 20 Frauen und engagiert sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche in Unna.

Über Spendensammel-Aktionen werden verschiedene Projekte unterstützt, die vor allem dazu beitragen sollen, sozial benachteiligte Kinder zu fördern und zu fordern.

Mehr Infos: www.unna.innerwheel.de