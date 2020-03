Keine Mittagsverpflegung, keine Kosten

KiTas und OGS im Ev. Kirchenkreis Unna erlassen Beiträge zum Mittagessen.

Seit dem 16. März sind KiTas und Schulen geschlossen. Somit werden die Kinder dort auch nicht mit einem Mittagessen versorgt. Der Evangelische Kirchenkreis Unna hat nun für seine Kindertagesstätten und Offene Ganztagsschulen beschlossen, die Abbuchung des Beitrages für das Mittagessen daher für einen Monat nicht durchzuführen.

„Wir werden im Juli keinen Beitrag abbuchen und damit den Ausfall der Verpflegung ausgleichen“, so Detlef Maidorn und Hermann Schiefer, die als Geschäftsführer des Offenen Ganztages und des Kindergartenwerkes im Kirchenkreis Unna gemeinsam die Regelung nun verkündet haben. „Dies gilt für alle Kinder, auch wenn die Notbetreuung von Eltern in Schlüsselberufen in Anspruch genommen wurde.“ Diese Regelung greift zunächst für den Fall, dass die Betreuung und damit auch die Mittagsverpflegung nach den Osterferien wieder normal stattfinden. Im Ev. Kirchenkreis Unna werden in 20 KiTas und 16 Offenen Ganztagsschulen fast 4.000 Kinder betreut.