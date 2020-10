In der Nacht zu Sonntag, 11. Oktober, hat ein bislang unbekannter Täter einen 31-jährigen Velberter vor dessen Wohnanschrift an der Straße "An der Mähre" körperlich angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 2 Uhr war der 31-Jährige zu Fuß zu seiner Wohnung gegangen, als er kurz vor seiner Haustür von einer Person von hinten auf den Kopf geschlagen wurde. Daraufhin stürzte der Velberter zu Boden und der Mann schlug und trat auf ihn ein, unter anderem auch gegen den Kopf. Dabei schrie er in einer osteuropäischen Sprache herum, bis eine Frau und ein weiterer Mann dazu kamen und den Angreifer von dem Velberter wegzogen. Anschließend flüchtete das Trio gemeinsam in Richtung eines sich in der Nähe befindlichen Spielplatzes.

Aufgrund der Situation vor Ort geht der 31-Jährige davon aus, dass sich die drei Personen untereinander kannten. Zu dem Angreifer liegt die folgende Personenbeschreibung vor: männlich, kräftige Figur, circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kurze, dunkle Haare, vermutlich Osteuropäer, trug ein kurzes T-Shirt sowie eine kurze Hose.

Der Velberter wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Welches Motiv hinter dem Überfall steckt, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02051/946-6110.