Foto der Woche: Im Dunkeln

Auch wenn der kürzeste Tag des Jahres mittlerweile schon einen guten Monat vorbei ist, sind die Nächte noch immer viel länger als die Tage. Daraus entstand bei mir die Idee, den Fotowettbewerb unter das Thema "Im Dunkeln" zu stellen.

Tatsächlich ist es schon häufiger vorgekommen, dass ich mir ein Thema überlegt habe und kurze Zeit später, oft noch am selben Tag, ein passendes Motiv im Lokalkompass entdecke (danke, Peter Mues!). Besonders bieten sich natürlich Motive an, die von Beleuchtung profitieren. Aber manchmal genügt auch das Blitzlicht der Kamera, um ein tolles Foto zu machen.

Der Mensch und die Dunkelheit

Unser Körper braucht Dunkelheit. Dann schüttet er das Hormon Melatonin aus, das bewirkt, dass wir schläfrig werden. Je heller es ist, desto schlechter erholen wir uns im Schlaf. Forscher des Leibniz Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei haben herausgefunden, dass "selbst die niedrigen Lichtintensitäten einer städtischen Lichtglocke die Bildung des sogenannten Dunkelhormons reduzieren".

Insofern ist die "dunkle Jahreszeit" gar nicht mal nur schlecht. Zeigt mal, was euch zum Thema "Im Dunkeln" so einfällt!

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Immer samstags findet ihr auf lokalkompass.de/fotoderwoche einen neuen Fotowettbewerb, bei dem sich Hobby-Fotografen in der Lokalkompass-Community einer neuen Herausforderung stellen.

► Mitmachen ist kostenlos und kein großer Aufwand. Einfach auf lokalkompass.de/register als Bürgerreporter registrieren und los geht's.

► Den Wettbewerbs-Beitrag aufrufen (zu finden hier), nach unten scrollen und auf "Teilnehmen" klicken.

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (5.2.22) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet in der Regel am Dienstag nach Teilnahmeschluss (8.2.22), welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist. Der Gewinner wird unter dem Beitrag in den Kommentaren bekannt gegeben. Außerdem erhält der Gewinner eine Benachrichtigung per Persönlicher Nachricht.

► Die Siegerfotos werden in vielen unserer Anzeigenblätter im Kerngebiet von Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Zusätzlich wird das Foto der Woche immer auch auf unserem Instagram-Kanal (www.instagram.com/lokalkompass) veröffentlicht.

