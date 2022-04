Sein 140-jähriges Jubiläum feiert die Männer-Chorgemeinschaft Velbert (MCV) mit einem Jubiläumskonzert an Samstag 25. Juni, um 16 Uhr in der Apostelkirche, Wichernstraße 1 in Velbert. Das Konzert sollte bereits im Dezember letzten Jahres stattfinden, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Unter dem Titel "Jubilate" singt die Chorgemeinschaft alleine und zusammen mit den "Chorfreunden Plan B" aus Neviges, die ebenfalls unter der Leitung von Lothar Welzel stehen. Die Liedbegleitungen, die speziell für dieses Konzert vom Chorleiter arrangiert wurden, übernimmt das "Folkwang Kammerorchester" aus Essen, das auch mit reinen Orchesterstücken zu hören sein wird. Als Solisten treten die Sopranistin Jeanne Jansen, die an der Folkwang-Universität Essen Gesang und Musiktheater studiert, sowie Chor-Bass Norbert Stevens auf, der seit über 40 Jahren in mehreren Velberter Chören singt. Das Konzert bietet einen Mix aus Neuem sowie bekannten und beliebten Chor- und Solostücken.

Karten behalten Gültigkeit

Die für das Dezember-Konzert erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit beziehungsweise können gegen neue Karten ausgetauscht werden. Außerdem sind Karten für 15 Euro bei allen Chormitgliedern, unter Tel. 0177/8042853 oder per E-Mail an info@mc-velbert.de erhältlich.