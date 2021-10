Melodisch, fetzig und handgemacht – CodaControl ist zurück und das lauter als je zuvor! Nach fast einem Jahr Zwangspause ist die fünfköpfige Band aus dem Kreis Mettmann wieder bereit die Bühnen der Region zu rocken. Seit 2014 bestehend, stehen Alex Gerber (seit 2019 dabei), Jason Benson, Timor Hartmann, Judith Smetten und Florian Springenberg zusammen auf der Bühne und begeistern mit ihrem originellen Sound und selbstgeschriebenen Songs. Ihre Musik vereint Einflüsse aus Rock, Grunge den 80er und Metal. Dabei setzen sie ihrer Kreativität keine Grenzen: Selbst die globale Pandemie konnte die Musiker nicht davon abhalten, an neuem Material zu arbeiten und Klassiker mit einem frischen Anstrich zu versehen. Kürzlich startete die fünfköpfige Band wieder durch und freute sich, endlich wieder vor Publikum live spielen zu dürfen - und es ging direkt mit Vollgas los, mit mehreren Auftritten.

So auch am kommenden Wochenende: Am Samstag, den 16.10.21 werden die Musiker zusammen mit den Bands "Pfunk" und "Matter of time" auf der Bühne der "Zornigen Ameise" in Hückeswagen zu sehen sein.

Start ist um 18Uhr, der Eintritt ist frei!

Adresse:

Zornige Ameise

Großberghausen 2

42499 Hückeswagen

Um kein Konzert zu verpassen, lohnt es sich der Band auf Facebook und Instagram zu folgen, wo zwischen den alltäglichen Proberaum-Albernheiten auch alle News verkündet werden.

Links:

Facebook: https://www.facebook.com/CodaControl/

Instagram: https://www.instagram.com/codacontrol/

Kontakt:

E-Mail: codacontrol@web.de

Telefon: 0175 7092910 (Jason Benson)