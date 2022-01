Alle Geschichtenfans ab vier Jahren sind zum Bilderbuchkino am Donnerstag, 27. Januar, in die Zentralbibliothek, Friedrichstraße 115-117, eingeladen. Um 15 Uhr wird die Geschichte „Auch Monster müssen schlafen“ gezeigt.



Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich – entweder per E-Mail an stadtbuecherei@velbert.de oder unter Tel. 02051/26-2281. Für begleitende Eltern oder Großeltern gilt bei Teilnahme die 2G-Regelung.

In der gezeigten Geschichte geht es um ein Monster auf der Suche nach einem Betthupferl vor dem Schlafengehen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene werden Spaß an dieser Monstergeschichte mit einer witzigen Pointe haben. Nach dem Vorlesen werden Monsterbilder gemalt.