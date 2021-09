Bürger der Stadt Velbert können ab sofort für die Bundestageswahl am Sonntag, 24. September, den Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen beantragen.

Möglich ist dies über das aufgedruckte Antragsformular auf der Rückseite ihrer Wahlbenachrichtigung. Das Formular ist in einem frankierten Umschlag an die Stadt zu schicken oder in einen der Briefkästen des Rathauses, Thomasstraße 1 in Velbert, oder in den

Servicebüros beziehungsweise Stadtteilbibliotheken in Velbert-Langenberg oder -Neviges einzuwerfen. Alternativ können die Anträge online über einen entsprechenden

Link auf der Homepage der Stadt oder per E-Mail an wahlen@velbert.de beantragt werden. Außerdem können die Wahlscheine mit dem Smartphone oder Tablet durch Scannen des

QR-Codes, der sich oben rechts auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet beantragt werden. Ein mündlicher (jedoch nicht telefonischer) Antrag ist auch möglich. Anzugeben sind bei allen Anträgen Vorname, Name, Anschrift und Geburtsdatum des Wahlberechtigten.

Antrag für andere Person

Bürger, die einen Antrag für eine andere Person stellen wollen, müssen eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Für besonders eilige Wählende besteht zudem wieder die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen persönlich in einem der eingerichteten Briefwahlbüros in Velbert-Mitte, -Langenberg und -Neviges zu beantragen und in dringenden Fällen auch direkt vor Ort die Briefwahl durchzuführen. Ein Termin hierfür ist nicht erforderlich. Die Wahlbenachrichtigung sollte mitgebracht werden.

Es besteht eine Ausweispflicht. Das Tragen einer medizinischen Maske ist während des Aufenthaltes im Rathaus und auch in Langenberg und Neviges verpflichtend. Ebenso ist das Abstandsgebot einzuhalten. Das Vorausfüllen des Antragsformulars beschleunigt das Verfahren. Um unnötige Kontakte und Warteschlangen zu vermeiden, bittet das Projektteam Wahlen, die Briefwahl an Ort und Stelle nur in dringenden Fällen zu nutzen und vorrangig die Briefwahlunterlagen auf einem der zuvor genannten Wege zu beantragen.

Öffnungszeiten und Zugangsvoraussetzungen

Das Briefwahlbüro im Rathaus ist am einfachsten über den barrierefreien Zugang in den Rathausarkaden, Thomasstraße 1 (neben der Parkhauseinfahrt), zu erreichen. Geöffnet ist es montags bis freitags jeweils von 7.30 bis 12 Uhr und zusätzlich montags bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs bis 15 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr.

Das Briefwahlbüro in Langenberg befindet sich in der Stadtteilbibliothek, Donnerstraße 13. Die

Öffnungszeiten sind dienstags und freitags jeweils von 10 bis 13 Uhr und zusätzlich dienstags von 14 bis 18 Uhr.

Das Briefwahlbüro in Neviges befindet sich in der Stadtteilbibliothek Neviges, Elberfelder Straße 64, und ist montags von 10 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Besonders zu beachten ist, dass an Samstagen keine Wahlunterlagen ausgestellt werden können.

Das Projektteam Wahlen bittet darauf zu achten, dass die Anträge am Freitag, 24. September, von 12 bis spätestens 18 Uhr nur noch im ServiceBüro im Rathaus gestellt werden können. Für diesen

Zeitraum ist der Haupteingang des Rathauses zu nutzen. Nach Freitag, 24. September, 18 Uhr kann der Antrag nur noch im Falle attestierter plötzlicher Erkrankung und auch nur bis zum Wahltag,

26. September, um 15 Uhr gestellt werden.

Weitere Infos

Weitere Infos zur Wahl erteilt das Projektteam Wahlen unter Tel. 02051/26-2452 oder 02051/26-2567.