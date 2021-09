Der Kreis Mettmann teilt den Sachstand am Mittwoch mit. Demnach sind derzeit mit dem Corona-Virus 721 Personen infiziert, inzwischen gibt es 27.042 Genesene. Die Inzidenz liegt bei 78,7.

hochgeladen von Lokalkompass Niederberg

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 721 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 82, in Haan 35, in Heiligenhaus 30, in Hilden 66, in Langenfeld 55, in Mettmann 39, in Monheim 53, in Ratingen 234, in Velbert 103 und in Wülfrath 24.

Verstorben ist ein 82-jähriger Mann aus Hilden. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 775.

Da die Kassenärztliche Vereinigung keine Impfzahlen veröffentlicht hat, wurden am Mittwoch keine Zahlen hinzuaddiert.

27.042 Personen gelten als genesen.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 11,4. Faktisch muss allerdings davon ausgegangen werden, dass die Inzidenz höher liegt, da die Fallzahlen aufgrund eines technischen Problems nicht an das Landeszentrum Gesundheit übermittelt werden konnten. Das Gesundheitsamt geht nach internen Berechnungen von einer aktuellen Inzidenz von 78,7 aus.