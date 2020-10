Die Anmeldungen für die I-Dötzchen beginnt wieder: Alle Eltern werden gebeten, ihre Kinder, die zum 1. August 2021 schulpflichtig werden, anzumelden. Die Anmeldungen an den einzelnen Grundschulen finden vom 2. November bis 6. November statt.

Die Eltern werden gebeten, an einer der nachstehenden Grundschulen einen Termin zu vereinbaren. Bei der Anmeldung sind das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde sowie der Anmeldebogen der anzumeldenden Kinder vorzulegen. Bei dieser Gelegenheit müssen auch die Schulneulinge vorgestellt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass auch körperlich und geistig behinderte Kinder der Schulpflicht unterliegen. Folglich müssen die jeweiligen Erziehungsberechtigten auch diese Kinder anmelden, sofern sie schulpflichtig werden.

Der Fachbereich Bildung, Kultur und Sport informiert weiter, dass alle Kinder am 1. August 2021 schulpflichtig werden, die bis einschließlich 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollenden werden. Kinder, die danach das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Eltern in die Grundschule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit). Außerdem sind alle Kinder anzumelden, die bereits schulpflichtig sind und vom Schulbesuch zurückgestellt waren.

Zum Schutz vor einer Ausbreitung des Corona-Virus wird abschließend dringend darum gebeten, die im Elternanschreiben bereits übersandte Vollmacht ausgefüllt zur Anmeldung mitzubringen und das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zu begleiten. Grundsätzlich ist eine Anmeldung nur nach vorheriger Terminabsprache möglich.

Grundschule Nordstadt

Am Schwanefeld 19 a, Velbert-Mitte, Tel.: 02051/80515-0,

E-Mail: 106902@schule.nrw.de

Gerhart-Hauptmann-Schule

Bartelskamp 57/59, Velbert-Mitte, Tel.: 02051/25928-0,

E-Mail: 106951@schule.nrw.de

Grundschule Kastanienallee

Kastanienallee 23, Velbert-Mitte

Tel.: 02051/21705, E-Mail: 10888@schule.nrw.de

Grundschule Birth

von-Humboldt-Str. 52, Velbert-Mitte

Tel.: 02051/25929-0, E-Mail: 106884@schule.nrw.de

Grundschule Bergische Straße

Bergische Str. 15, Velbert-Mitte

Tel.: 02051/53793, Info über www.ggs-bergischestr.de

Wilhelm-Ophüls-Schule

Frohnstr. 16, Velbert-Langenberg, Tel.: 02052/961403

Max und Moritz Schule

Standort Hüserstraße und Nierenhof, Velbert-Langenberg (Anmeldung nur am Standort Hüserstraße 40); Tel.: 02052/8399-0, E-Mail: info@max-moritz-schule.de

Grundschule Kuhstraße

Kuhstr. 46, 42555 Velbert, Tel.: 02052/92713

Ev. Grundschule Velbert-Neviges

Ansembourgallee 1 – 3, Velbert-Neviges, Tel.: 02053/424290,

E-Mail: 106732@schule.nrw.de

Sonnenschule, Städt. Kath.-Grundschule Velbert-Neviges

Goethestr. 41, Velbert-Neviges, Tel.: 02053/923260

Grundschule Tönisheide

Kirchstr. 62 – 64, Velbert-Neviges

Tel.: 02053/969130, E-Mail: 106756@schule.nrw.de

Regenbogenschule

Wielandstr. 8 – 10, Velbert-Neviges, Tel.: 02053/42288-0,

E-Mail: 106744@schule.nrw.de