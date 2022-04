13 Konfirmanden aus Tönisheide hatten sich ein Spendenziel von 650 Euro gesetzt, um die Tafel in Niederberg und speziell deren Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge, zu unterstützen. Das Ziel wurde jedoch bei weitem übertroffen.





Initiative der Konfirmanden

Insgesamt kamen 1.733 Euro zusammen! Die Konfirmanden stellten einzeln ihre durchgeführten Ideen vor und Peter Böhme gab dann den Gottesdienstbesuchern einen kurzen Überblick über den Projektverlauf. Tanja Högström, die Tafelkoordinatorin, hatte angeregt, dass es auch nach der Aktion möglich sei, an einem Tag der Ausgabe am Standort Velbert mitzuarbeiten. Am letzten Konfitreff hatten sich die Konfirmanden entschlossen, die Erlöse für die Tafel Niederberg zu verwenden. Dies machten sie dann auch mit der Anzeige sichtbar: „UKRAINE helfen“. Jugendliche dazu zu motivieren, soziales Engagement aufzubauen ist das Ziel des Projektes "Tu Gutes, mach mehr daraus". Auch in Gesprächen nach dem Gottesdienst wurde sichtbar, dass die Aktion in der Öffentlichkeit Beachtung und Zustimmung findet. Daher wird sie weiter geführt.