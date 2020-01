Die Hwarang Kwan Do Abteilung der VSG Velbert startet ein Pilot- Projekt.

Es handelt sich hierbei um einen kostenlosen Selbstverteidigungslehrgang, der sich über zwei Monate erstreckt und jeden Samstag zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr stattfindet. Das besondere daran ist, dass dieser Lehrgang komplett kostenlos ist. Leiter und Trainer Klaus Wachsmann ( über 40 Jahre Kampfsporterfahrung ) sowie sein Trainerstab , Jörg Vester und Marc Zimmermann ( lizensierte Trainer und Lehrer ) verfügen über ein geballtes Wissen zum Thema Selbstverteidigung und Co. Dieses geben sie nun gerne und unentgeltlich , an Jedermann/frau weiter und das wirklich zum absoluten Nulltarif.

Gerade jetzt, in der beginnenden Karnevalszeit, sollte man eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen, so Trainer Klaus Wachsmann.

Das Erlernen effektiver Techniken und Verhaltensmuster ( schreien, die Öffentlichkeit aufsuchen etc. ) kann man sicherlich nicht an einem Wochenende lernen, sondern es erfordert Courage und das Verlassen seiner Komfortzone. Dabei werden die Teilnehmer zeitweise bis an ihre Grenzen gebracht ( zurechtfinden in dunklen Räumen, richtig schreien und sich aus engen Ecken befreien) - alle diese Szenarien werden simuliert.

Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die sich sicherer in der Öffentlichkeit bewegen möchten und wenn es tatsächlich einmal zum Ernstfall kommen sollte, dementsprechend zu reagieren und dann die erlernten, einfachen Techniken zum Selbstschutz anwenden können.

Teilnehmer Carsten ( Busfahrer aus Velbert ) meint: "Aufgrund der Übergriffe in der Vergangenheit habe ich mich entschlossen an diesem Lehrgang teilzunehmen - das Erlernte gibt mir einfach mehr Sicherheit im Alltag".

Dabei kommt es nicht auf das Geschlecht, Alter oder der körperlichen Konstitution an - Kinder ab10 Jahre lernen zusammen mit den Eltern und teilweise in separaten Gruppen das richtige Verhalten. Ein Einsteigen ist jederzeit möglich.

Der Lehrgang endet am Samstag den 29 Februar. Aufgrund der hohen Nachfrage wird um eine kurze Mitteilung per email gebeten ( Personenanzahl ) - Selbstverteidigung.gratis@gmail.com

Für nähere Informationen über das Hwarang Kwan Do können sie auch auf der Internetseite der Velberter Sportgemeinschaft nachschauen - velberter-sg.de

Wo? Sporthalle an der Fontanestr.1 in 42549 Velbert