Füreinander da sein - das gilt in Velbert auch unter den Alltagshelden! So freuten sich am Montag die Mitarbeiter der Geburtenstation des Helios Klinikum Niederberg über eine köstliche Mahlzeit von Koch Sascha Stemberg.



Der Chef de Cuisine des "Haus Stemberg" in Velbert rief über einen Facebook-Post dazu auf, ihm Vorschläge zukommen zu lassen, wer gerade dringend Unterstützung braucht. Julia Reckeweg, die im Velberter Krankenhaus seit einigen Jahren für die Babyfotografie verantwortlich ist, sah diesen Aufruf und dachte sofort an das engagierte Team der Station.

Dem Team sehr verbunden

„Wir dürfen aufgrund der aktuellen gesetzlichen Lage leider nicht mehr die Neugeborenen auf der Station fotografieren. Die Arbeit fehlt mir sehr. Trotzdem sind wir der Station und dem Team sehr verbunden und denken oft an sie", sagt die Fotografin. "Jeden Tag leisten sie Wunderbares!“

Sascha Stemberg, der sich durch die Geburt seiner Kinder ebenfalls mit dem Team verbunden fühlt, überlegte nicht lange und sagte sofort zu. Das Essen wurde zur Dienstübergabe von ihm persönlich geliefert, so dass es sich 30 Mitarbeiter der Wochenbettstation, des Kreißsaals und der Kinderintensivstation schmecken lassen konnten. Die Freude war riesig!

Große Dankbarkeit

Dr. med. Degoutrie, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, nahm die kostenlose Lieferung gemeinsam mit Julia Reckeweg in Empfang. „Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams für diese tolle Überraschung bei Sascha Stemberg und seinem Team bedanken. Wir sind auch in dieser schweren Zeit für unsere Patientinnen da und tun alles Menschenmögliche, um ihnen trotz der vielen notwendigen Maßnahmen den Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten. Deshalb freut mich die Unterstützung und der Zuspruch, den wir gerade von überallher erhalten, umso mehr.“