Die Firma Kreideweiss aus Neviges unterstützt die Kolping-Kindertagesstätte Abenteuerland in Velbert bei der Umstellung auf klimafreundliche LED-Leuchten. Die Aktion bildet den Auftakt für lokale CO2-Ausgleichsprojekte von Firmen der Schlüsselregion.

Anne Rozsa-Kreideweiss, Geschäftsführerin der Kreideweiss GmbH Kunststoffe aus Neviges hatte eine Idee: „Wir spenden schon lange in der Vorweihnachtszeit für soziale Projekte und haben uns gedacht, daraus könnte man doch in diesem Jahr eine Aktion für den Klimaschutz machen.“ Über den Unternehmensverband Schlüsselregion kam sie in Kontakt mit dem SKFM-Geschäftsführer Willi Knust, der auch die Kolping-Kindergärten in Velbert verantwortet – und rannte dort offene Türen ein. „Es gibt so viel, was wir gerade bei unseren Kitas in älteren Gebäuden an Klimaschutzmaßnahmen noch alles machen wollen. Das Thema hat für uns eine hohe Bedeutung, aber alleine können wir das nicht stemmen.“

So auch in der Kita Abenteuerland im Familienzentrum Birth/Losenburg. Gemeinsam kam man daher schnell auf die Idee, über eine Runderneuerung der Beleuchtung den Energieverbrauch zu senken und so dauerhaft CO2 einzusparen. 750 Euro stellt die Firma Kreideweiss dafür zur Verfügung. Knust: „Damit können wir bereits die Beleuchtung in den Kita-Gruppenräumen im Erdgeschoss auf klimafreundliche LED umstellen.“ Die weiteren Räume des Familienzentrums sollen im Laufe des Jahres 2021 folgen.

Die Aktion ist eingebettet in das Projekt „Klimaschutz mit der Schlüsselregion“, bei dem sich Mitgliedsfirmen der Schlüsselregion gemeinsam für den Klimaschutz engagieren. „Firmen können mit uns ihren CO2-Fußabdruck ermitteln, sich mit anderen Firmen über Energie-Einsparmöglichkeiten austauschen und lokale Klimaschutz-Projekte vor Ort als CO2-Ausgleich unterstützen“, erklärt Schlüsselregion-Geschäftsführer Dr. Thorsten Enge.

Die junge Klimaschutz-Initiative des Vereins ist gerade Anfang Dezember gestartet. Um so mehr freut sich Enge, dass mit der Aktion der Firma Kreideweiss bereits ein Projekt umgesetzt werden konnte. Auch der Bürgerwald in Heiligenhaus stößt bei vielen Firmen der Schlüsselregion auf großes Interesse. „Es geht um beides“, beschreibt Enge das Ziel der Unternehmen: „Bei sich selbst im Betrieb Energie sparen und Klimaschutz-Projekte in sozialen Einrichtungen fördern. Das ist gut für das Klima und für Velbert und Heiligenhaus“. Weitere Firmen können gerne mitmachen und dem gelungenen Beispiel der Firma Kreideweiss folgen.