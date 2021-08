Am 26. September findet die Bundestagswahl statt, für die die Stadt Voerde in den kommenden Tagen rund 28.450 Wahlbenachrichtigungen versenden wird. Ab Montag, 16. August, öffnet das Briefwahlbüro im Foyer des Rathauses, in dem Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen beantragen und direkt vor Ort wählen können. Geöffnet ist das Briefwahlbüro während der regulären Öffnungszeiten des Rathauses.

Der Antrag zur Briefwahl kann auch ganz einfach online gestellt werden. Den Link zur Online-Beantragung gibt es auf der Homepage der Stadt Voerde www.voerde.de. Durch Scannen des QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung kann das Antragsformular für die Briefwahl ebenfalls heruntergeladen werden. Eine telefonische Beantragung der Wahlunterlagen ist nicht möglich.

Briefwahl bis 24. September

Die Briefwahl im Rathaus ist bis Freitag, 24. September, um 18 Uhr möglich. Für die Online-Beantragung der Briefwahlunterlagen geht die Frist bis Donnerstag, 23. September, um 18 Uhr, da der Wahlbrief am Wahltag bis spätestens um 18 Uhr eingegangen sein muss.

Ausgefüllt mitbringen

Um Wartezeiten bei der Briefwahl im Rathaus zu vermeiden, sollten zur Wahl im Rathaus die Wahlbenachrichtigung sowie der Antrag auf Briefwahl bereits ausgefüllt mitgebracht werden. Der Antrag befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung.

Vollmacht

Wer für eine andere Person den Antrag stellen möchte, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Die Aushändigung von Briefwahlunterlagen an eine andere Person ist möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann allerdings nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt.