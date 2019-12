Am Samstag, 28. Dezember, startete offiziell der Verkauf von Silvesterraketen in diesem Jahr. Bereits am Nachmittag gab es den ersten Feuerwehreinsatz in Gevelsberg wegen eines Böllers.

Am Samstagnachmittag wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus an der Hagenerstraße gerufen. Vor Ort konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden.

Laub brannte

Laub in einem Kellerschacht, welches wahrscheinlich durch einen Feuerwerkskörper entzündet wurde, war schon vor Eintreffen der Feuerwehr erloschen. Die Einsatzkräfte entfernten das Laub aus dem Kellerschacht und löschten es vorsorglich nach.

Die Gevelsberger Feuerwehr war mit Kräften der Hauptwache und dem Löschzug 1 vor Ort.