Wattenscheid 25.10.2021

Heute fand in der Hönnebecke, entlang des Bahndammes, Pflege und Schnittarbeiten an Bäumen und Sträuchern statt. Die Pflegearbeiten wurden von der DB in Auftrag gegeben, und von einer Firma aus Düsseldorf ausgeführt. Es wurde wie sonst machmal üblich, kein Kahlschlag durchgeführt, sondern alles im Einklang mit dem Klima- und Naturschutz durchgeführt. Die Aktion war erforderlich geworden, da überhägende Äste, Autos, Fussgänger und Radfahrer gefärdet hätten. Die Firma setzte auch schweres Gerät ein, ein Hubsteiger und einen Häcksler. Die Arbeiten werden voraussichtlich heute abgeschlossen.